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В Нижегородской области врачам начнут платить за профилактику абортов

<p style="text-align:justify">Правительство Нижегородской области утвердило новую меру поддержки в сфере охраны материнства: акушеры-гинекологи и медицинские психологи будут получать от 10 до 20 тысяч рублей за эффективную профилактику абортов.

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