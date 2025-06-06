В Нижегородской области врачам начнут платить за профилактику абортов

<p style="text-align:justify">Правительство Нижегородской области утвердило новую меру поддержки в сфере охраны материнства: акушеры-гинекологи и медицинские психологи будут получать от 10 до 20 тысяч рублей за эффективную профилактику абортов.
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