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GOATS и «Народная Команда» сыграют в первом матче игрового дня Медиалиги

24 сентября, воскресенье GOATS – «Народная Команда» – 11:30 Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».

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