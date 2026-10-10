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Царьград

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Госавтоинспекция: в ДТП на Камчатке погиб подросток на мотоцикле

Госавтоинспекция: в ДТП на Камчатке погиб подросток на мотоцикле

На трассе Дебаркадер - Погодный в Усть-Камчатском районе произошло ДТП в ночь на 10 октября. 16-летний мотоциклист без регистрации не справился с управлением и врезался в дорожный знак, скончавшись на месте.

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