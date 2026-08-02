Zero Hedge
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Zero Hedge

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Entitled Migrants Complain About Hospitality And Prices After Invading Spanish Territory

Entitled Migrants Complain About Hospitality And Prices After Invading Spanish Territory

Entitled Migrants Complain About Hospitality And Prices After Invading Spanish Territory One of the most egregious fantasies promoted by liberals over the past several decades is the worshipful image of the desperate and grateful third world asylum seeker.

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