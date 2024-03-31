Полимеры: инновационная геомембрана для мусорных полигонов

Компания «Престорусь», выпускающая геосинтетические материалы, инвестирует 100 млн рублей в производство инновационного продукта — высокопрочной гибкой пленки для герметизации крупных объектов, таких как полигоны для захоронения ТБО и искусственные водоемыprestorus.
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