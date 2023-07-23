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Жара помогает россиянам «разминировать» украинские минные поля

Жара помогает россиянам «разминировать» украинские минные поля

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины проинформировала в своем Telegram-канале, что в Николаевской области из-за жары и поджогов загорелись минные поля, в результате чего происходит детонация снарядов.

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