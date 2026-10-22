Вопросы подготовки региона к зимнему пожароопасному периоду был рассмотрен на плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области (КЧС), которое состоялось 21 октября 2026 года под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Половникова.
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