Участник ВЭФ из Индии усомнился в возможности санкций повлиять на отношения с РФ

Санкции не смогут повлиять на экономическое сотрудничество России и Индии. Таким мнением в беседе с «Известиями» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поделился президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи.
Санкции не смогут повлиять на экономическое сотрудничество России и Индии. Таким мнением в беседе с «Известиями» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поделился президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи.
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