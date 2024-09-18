Больше сотни правоохранителей пресекли незаконную рубку леса в Ленобласти

В Тихвинском районе пресекли незаконную деятельность по вырубке леса. По данным правоохранителей, фигуранты – представители фирмы по торговле стройматериалами и гендиректор лесозаготовительного предприятия.
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