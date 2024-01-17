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Крымское информационное агентство

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Повар из Крыма пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи»

Повар из Крыма пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи»

На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи». «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

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