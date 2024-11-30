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Закон, порядок, государство

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Парадный расчет МЧС России вновь признан лучшим на Параде Победы

Парадный расчет МЧС России вновь признан лучшим на Параде Победы

Академии гражданской защиты МЧС России вручили переходящий кубок как лучшему парадному расчету военного парада в Москве в 2024 году.

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