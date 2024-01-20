Галкин*, Хаматова, Собчак… Татьяна Васильева высказалась о предателях Родины и их "сволочизме"

Надежда Белугина

Ну, что сказать? Васильеву всегда выделял характер с прямыми ответами на вопросы. Вдруг подумала: не я ли это отвечала, так совпало мнение артистки с моим. Вопрос в лоб, ответ без второго дна. И не напугаешь ничем, и не изменишь за несметные блага. Русская. РУССКАЯ Надежда Белугина-Подюжская Написано быть русской на роду. Как знамя это с гордостью несу. ...Как часто впопыхах и на ходу Вершим мы над Россией «самосуд». Клянём её, что терпит вороньё - У власти воры, беспросветна жизнь. Но только чужестранец тронь её - Мы тут же в бой: «Эй, друг, остерегись!» Бывает, вдруг потянет за рубеж К сырам деликатесным, барахлу. Но день, другой… тревогу не заешь. Она - везде, мы – у неё в плену. Ах, эта наша русская тоска - Тревожная как колокольный звон, Что рядом не улыбки, а оскал, Чужая речь звучит со всех сторон... ...И муторно чужое пить вино, Улыбкам лживым тем же отвечать. Ошибки наши в прошлом. И давно Умеем ложь от правды отличать. Не откажусь я от её грехов: Плоха страна – её грехи на мне. Я жить могу средь речек и холмов Надёжно лишь в родной своей стране. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2021 Свидетельство о публикации №121022502862