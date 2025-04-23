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В калужском "Фениксе" спасают брошенного людьми бельчонка

В калужском "Фениксе" спасают брошенного людьми бельчонка

Центр реабилитации диких животных "Феникс", существующий благодаря труду волонтеров Вероники Матюшиной и Сергея Клочека, на этот раз вынужден заниматься еще и выкармливанием бельчонка, что им сдали "не потянувшие уход" люди.

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