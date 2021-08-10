В больнице Владикавказа восстановят подачу кислорода по основной схеме в ближайшие дни

В больнице Владикавказа, где в понедельник вечером после поломки кислородной системы погибли девять пациентов, подачу кислорода по основной схеме восстановят во вторник или среду, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
В больнице Владикавказа, где в понедельник вечером после поломки кислородной системы погибли девять пациентов, подачу кислорода по основной схеме восстановят во вторник или среду, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
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