Стройкомплекс Москвы

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Москва готова проектировать и строить объекты по госзаказу с применением ТИМ

Москва готова проектировать и строить объекты по госзаказу с применением ТИМ

Москва подтвердила готовность к обязательному применению технологий информационного моделирования (ТИМ) при проектировании и строительстве бюджетных объектов, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

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