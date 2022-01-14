Москва готова проектировать и строить объекты по госзаказу с применением ТИМ

Москва подтвердила готовность к обязательному применению технологий информационного моделирования (ТИМ) при проектировании и строительстве бюджетных объектов, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
Москва подтвердила готовность к обязательному применению технологий информационного моделирования (ТИМ) при проектировании и строительстве бюджетных объектов, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
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