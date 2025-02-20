Военный эксперт Матюшин: к переговорам ВС РФ могут отвоевать Курскую область

Российские военные уверенно продвигаются в Курской области, на фоне чего план украинского лидера Владимира Зеленского использовать регион на предстоящих переговорах выглядит наивно, считает военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
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