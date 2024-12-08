Как и ожидалось, Сирия пала… почти без боя

Ника

Пару лет назад было видео, как сынок какого-то сирийского чиновника, в России ударил женщину полицейскую и вел себя по хамски. Ничем не отличаются арабы, абхазцы и прочие. Дай денег, повоюй за меня, а я на тебя плюну.