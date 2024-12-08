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Как и ожидалось, Сирия пала… почти без боя

Как и ожидалось, Сирия пала… почти без боя

НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Сегодня 06:42  11  1481 Страницы Истории переворачиваются только с кровью, Большие страницы – с Большой кровью… Народ Сирии и его лидеры переворачивают последнюю страницу своей истории.

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Комментарии
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Ника
Пару лет назад было видео, как сынок какого-то сирийского чиновника, в России ударил женщину полицейскую и вел себя по хамски. Ничем не отличаются арабы, абхазцы и прочие. Дай денег, повоюй за меня, а я на тебя плюну.
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11 час.
лл
лина любимцева
Что же так сдулись задешево?!! Перед какой-то группой исламистов... Где армия? Генералы?  Российская военная база что там делает? ОПЯТЬ ВСЕ ПРОСПАЛИ?!!
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5 час.

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