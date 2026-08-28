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Русская весна

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Кремль оценил текущее состояние переговоров по Украине

Кремль оценил текущее состояние переговоров по Украине

Переговоры по Украине сейчас стоят «глубоко на паузе», заявили в Кремле. «Вопрос мирных переговоров — сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Д.

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