Кремль оценил текущее состояние переговоров по Украине

Переговоры по Украине сейчас стоят «глубоко на паузе», заявили в Кремле. «Вопрос мирных переговоров — сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Д.
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