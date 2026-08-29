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Мировое обозрение

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Киеву не выиграть войну на истощение

Киеву не выиграть войну на истощение

Украина всерьез взялась за российские НПЗ и логистические центры. Но одновременно Киев не может прикрыть свои города от ответных ударов.

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