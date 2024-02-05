Генерал ВСУ порекомендовал думающему об отставке Залужного Зеленскому начать с себя

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который рассматривает отправление в отставку главнокомандующего вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного, впору самому обратить внимание на собственную профнепригодность.
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