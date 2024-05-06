И правда заключается в том, что они ничего не могут сделать с замороженными российскими активами. Одно дело говорить о конфискации и даже предпринимать определенные шаги (недавнее решение Конгресса США тому доказательство), но совсем другое, когда нужно определиться с дальнейшей судьбой целого континента.
Бунт в G7 против США: конфискация активов РФ закрыта
Комментарии
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Компанцев Сергей
привт пока что не по полной я бы запретил продажу двигателей для ракет рд 170 если не ошибщя и топлива для аэс скоро это аукнется для росийской федерации будут с ссср расплачиватся и побегут на свою територию максимум в 27 году с января а запад выстроится в оцереди выплачивать золото особено англия долг елезоветы1 400 лет не платили . факт
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9 час.
Nikolay Zakharov
Хорошо,что до Путина дошло, что за нашу землю прадеды кровь проливали,а наши демократы,особенно во времена ДАМа за бесценок разбазарили исконно русские земли. Национализация веление времени. И это необратимый процесс.
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5 час.
Наталья Персидская
Лучше бы запятые ставил, а не фото своё бесконечно постил.
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4 час.
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