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Около 10 тыс. горожан и туристов отметили Масленицу в кинопарке «Москино»

Около 10 тыс. горожан и туристов отметили Масленицу в кинопарке «Москино»

На масленичных гуляньях в кинопарке «Москино» побывало около 10 тысяч человек. Они увидели предпремьерный показ сериала, участвовали в творческих мастер-классах, играли в старинные игры, смотрели костюмированные представления и слушали музыку.

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