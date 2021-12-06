Специалисты войск РХБ защиты ВВО в Забайкалье осваивают новейшие образцы вооружения

Помимо этого специалисты подразделений аэрозольного противодействия осваивают курс подготовки, по работе с унифицированными комплектами дистанционного пуска малых и средних аэрозольных средств, такими как РПЗ-8Х и РПЗ-8 ХМ.
Популярные статьи
- «Мемориал» признал политзаключенным участника январского митинга в поддержку Навального в Петербурге. Задержанный до сих пор в СИЗО
- В Бишкеке открыли памятник командиру дивизии, оборонявшей Москву, генерал-майору Ивану Панфилову
- В ноябре ЮВО передал медучреждениям субъектов РФ Юга России более 215 тонн жидкого кислорода
Свежие комментарии