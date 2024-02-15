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Клава Кока прилетела в Париж с возлюбленным на День влюбленных

Клава Кока прилетела в Париж с возлюбленным на День влюбленных

Певица Клава Кока и блогер Александр Поверин продолжают свои романтические отношения. Многие фанаты были уверены, что их связь не выдержит после окончания проекта, но пара доказала всем, что их любовь прочна, они вместе уже более восьми месяцев.

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