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Царьград

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Кашпировский курит в сторонке: В России появился "целитель", который велит прикладывать свои фото к больным местам

Кашпировский курит в сторонке: В России появился "целитель", который велит прикладывать свои фото к больным местам

Похоже, в Россию реально возвращаются "лихие 90-е": недавно в центре Москвы была стрельба из-за передела гигантского онлайн-черкизона "Вайлдберриз", а сейчас в обеих столицах запланированы выступления некоего экстрасенса, возомнившего себя чуть ли не равным Богу, на стадионах.

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