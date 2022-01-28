Как приготовить бадриджани по-грузински: классический рецепт. Бадриджани LEGION-MEDIAРецепт: состав Баклажан 350г Грецкий орех 200г ядра Петрушка 80г Чеснок 3зубчик Гранат 1горсть зернышки Хмели-сунели по вкусу Чёрный перец (свежемолотый) по вкусу Соль по вкусу Растительное масло для жарки Статьи по теме: Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ирины Медведевой: тыквенные булочки, картофельный суп с кальмарами и варенье из винограда Рецепты от Милы Сивацкой: утка с яблоками, эклеры заварные и салат Столичный Рецепты от Елены Бирюковой: фруктовый салат, хачапури, суп с бараниной и канапе с селедкой .