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Регионы России

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Признана ошибка VAR в спорном голе Холанна в дерби Манчестера

Признана ошибка VAR в спорном голе Холанна в дерби Манчестера

Организация Pro Ref, ответственная за профессиональный арбитраж в Англии, признала ошибку VAR при засчитанном голе нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанна в матче АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

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