Blue Origin планирует осуществить пилотируемый полет New Shepard впервые с 2022 года

Старт New Shepard / © Blue Origin На борту будут находиться шесть пассажиров: основатель венчурного фонда Industious Ventures Мейсон Энджел, основатель пивоварен Brasserie Mont Blanc Сильвен Хирон, инженер-программист и предприниматель Кеннет Хесс, бывший профессиональный аудитор Кэрол Шаллер, соучредитель медицинского центра Preserve Life Corp Гопи Тотакура и 90-летний бывший летчик-испытатель Эд Дуайт.
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