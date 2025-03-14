Мэрия Омска собирается сносить незаконные рекламные щиты, перетяжки и вывески. На демонтаж власти готовы потратить 5 миллионов рублей.
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Мэрия Омска собирается сносить незаконные рекламные щиты, перетяжки и вывески. На демонтаж власти готовы потратить 5 миллионов рублей.