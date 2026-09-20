Явка на выборах в Свердловской области достигла 41,36%

К завершающему дню голосования, которое в Свердловской области проходило в течение трёх дней, участие в выборах приняли 41,36% избирателей.
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