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Царьград

7 629 подписчиков

Явка на выборах в Свердловской области достигла 41,36%

Явка на выборах в Свердловской области достигла 41,36%

К завершающему дню голосования, которое в Свердловской области проходило в течение трёх дней, участие в выборах приняли 41,36% избирателей.

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