Русская весна
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Лучшие изобретения 2024 года — от футуристического роботакси Tesla до складного смартфона Huawei»

Лучшие изобретения 2024 года — от футуристического роботакси Tesla до складного смартфона Huawei»

«Раскрыты лучшие изобретения 2024 года — от футуристического роботакси Tesla до складного смартфона Huawei», — издание Mail Online выпустило материал, в котором собраны сведения о невероятных изобретениях, представленных в ушедшем году.

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