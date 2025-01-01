«Раскрыты лучшие изобретения 2024 года — от футуристического роботакси Tesla до складного смартфона Huawei», — издание Mail Online выпустило материал, в котором собраны сведения о невероятных изобретениях, представленных в ушедшем году.
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