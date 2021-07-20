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«Наш пользователь — слепоглухонемой человек»

«Наш пользователь — слепоглухонемой человек»

Недавно завершился очередной сезон бизнес-акселератора MUIV.LAB, который прошел в партнерстве с факультетом ВМК МГУ, Акселератором Возможностей МГУ, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» Российской академии наук, Startech.

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