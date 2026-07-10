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«Открытый ультиматум Москве»: Лавров заявил об исчерпании надежд на Запад

«Открытый ультиматум Москве»: Лавров заявил об исчерпании надежд на Запад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об исчерпании надежд на Запад. https://listaj.ru/otkrytyj-ultimatum-moskve-lavrov-zayavil-o.

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