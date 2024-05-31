Шанс сделать дубль и красиво закрыть сезон: заключительный матч «Зенит» проведет в суперфинале Кубка России 2 июня

В 18:00 в Москве на главном стадионе страны «Лужники» против калининградской «Балтики» Петербургский клуб выйдет на решающий матч второго по престижности турнира российского футбола в ранге чемпиона, соперник же потерял место в элитном дивизионе, заняв 15-е место.