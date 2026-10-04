BMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)

Новый флагман BMW может дорасти до размеров Cadillac Escalade BMW рассматривает возможность создания нового полноразмерного кроссовера, который займет место выше нынешнего X7.
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