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BMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)

BMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)

Новый флагман BMW может дорасти до размеров Cadillac Escalade BMW рассматривает возможность создания нового полноразмерного кроссовера, который займет место выше нынешнего X7.

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