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Царьград

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США: Никарагуа столкнется с энергетическим кризисом, как на Кубе

США: Никарагуа столкнется с энергетическим кризисом, как на Кубе

Постпред США при ООН Майк Уолтц прогнозирует Никарагуа энергетический кризис, подобный кубинскому, из-за недостатка поставок из России и Венесуэлы.

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