Новую льготу для малого и среднего бизнеса подготовили в Госдуме

Совет блогеров разработал инициативу, благодаря которой малые и средние предприниматели (МСП) смогут засчитывать закупку гуманитарной помощи для нужд СВО в расходы при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) «доходы минус расходы», рассказали «Известиям» в Совете.