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Новую льготу для малого и среднего бизнеса подготовили в Госдуме

Новую льготу для малого и среднего бизнеса подготовили в Госдуме

Совет блогеров разработал инициативу, благодаря которой малые и средние предприниматели (МСП) смогут засчитывать закупку гуманитарной помощи для нужд СВО в расходы при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) «доходы минус расходы», рассказали «Известиям» в Совете.

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