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"Даже получил удовольствие": барнаулец Сергей Шубенков прошел испытание в шоу "Титаны"

"Даже получил удовольствие": барнаулец Сергей Шубенков прошел испытание в шоу "Титаны"

Титулованный легкоатлет справился с индивидуальным заданием, где координация оказалась важнее силы В минувшее воскресенье на ТНТ вышел очередной выпуск четвертого сезона шоу "Титаны".

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