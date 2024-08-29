Зеленский испугался, что Лукашенко может шарахнуть, не разбирая красных линий

Ванька Жуков

Белоруссии надо дождаться провокаций ближайших и хапнуть земельки соседней на законных основаниях, раньше пшеков. Пора делить пирог Окраины, ведь первыми скупать и оккупировать начали янки с другого берега Атлантики! Венгрии, так и быть, за упорное сопротивление НАТО, отдать кусочек Закарпатья.