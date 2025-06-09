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Мощное землетрясение 5,8 баллов у берегов Австралии: разрушения и афтершоки

Мощное землетрясение 5,8 баллов у берегов Австралии: разрушения и афтершоки

Землетрясение магнитудой 5,8 потрясло Индийский океан южнее Перта, Австралия. Алтае-Саянский филиал РАН и Геологическая служба США дали оценки и зафиксировали афтершок.

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