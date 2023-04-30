В радиусе 15 км от вулкана Невадо-дель-Руис в колумбийских Андах начинается эвакуация

Управление по управлению рисками стихийных бедствий заявило, что собирается эвакуировать населенные пункты, расположенные в пределах 15 километров от главного кратера из трех, составляющих вулкан Невадо-дель-Руис в колумбийских Андах.
