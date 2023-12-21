Кто и зачем звонит с номера 0321, стоит ли брать трубку?

Звонок с неизвестного номера сегодня — это повод для тревоги. И основания для нее действительно есть, учитывая масштаб деятельности телефонных мошенников и нечистых на руку компаний, промышляющий рекламным спамом.
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