3 способа избавиться от стресса раз и навсегда

Стресс вполне может вас убить. Не нужно улыбаться: невидимые причины не менее опасны, чем очевидные. Долгая, затяжная болезнь, синдромы которой неясны, а симптомы сложно поддаются оценке врачей — вот с чем можно сравнить стресс.