В Ельце ветерану СВО помогут получить страховые выплаты

Электрик из Ельца Виталий Лосев четыре года провёл на фронте, дважды был ранен, лишился ступни. Несмотря на ранения, он полностью получил положенные выплаты от региона, но страховая компания свои обязательства перед ним до сих пор не выполнила.
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