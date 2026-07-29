НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

В Ельце ветерану СВО помогут получить страховые выплаты

Электрик из Ельца Виталий Лосев четыре года провёл на фронте, дважды был ранен, лишился ступни. Несмотря на ранения, он полностью получил положенные выплаты от региона, но страховая компания свои обязательства перед ним до сих пор не выполнила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии