БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Названы примерные координаты будущих кратеров в Англии

Названы примерные координаты будущих кратеров в Англии

Снова англичанка нагадила "Предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, атаковавших в августе топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, осуществлялась в Британии", - заявила Захарова.

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