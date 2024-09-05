Названы примерные координаты будущих кратеров в Англии

Снова англичанка нагадила "Предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, атаковавших в августе топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, осуществлялась в Британии", - заявила Захарова.
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