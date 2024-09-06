Культурные центры и библиотеки Москвы проведут день открытых дверей

В культурных центрах и библиотеках Москвы пройдет день открытых дверей. Мероприятие состоится 7 сентября, программу подготовили более 250 учреждений из разных округов города, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
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