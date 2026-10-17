Камбала долгое время оставалась для меня загадкой. В детстве, листая энциклопедию, я искренне удивлялась: как природа могла создать настолько плоскую рыбу? Казалось, будто кто-то специально расплющил её, а глаза оставил на одной стороне.
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