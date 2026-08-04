США ввели санкции против Минобороны России, Япония оценивает угрозу от сотрудничества России и Китая

Администрация США 24 июля ввела санкции против ряда российских структур, включая Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, Сухопутные войска России и 1061-й центр материально-технического обеспечения.
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