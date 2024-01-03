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Обряды, традиции и запреты дня памяти Святой Анастасии, отмечаемого ежегодно 4 января

Обряды, традиции и запреты дня памяти Святой Анастасии, отмечаемого ежегодно 4 января

Обряды, традиции и запреты дня памяти Святой Анастасии, отмечаемого ежегодно 4 января Виталий МорозЕжегодно РПЦ проводит день памяти в честь святой великомученицы Анастасии в фиксированную дату — 4 января.

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