Обряды, традиции и запреты дня памяти Святой Анастасии, отмечаемого ежегодно 4 января Виталий МорозЕжегодно РПЦ проводит день памяти в честь святой великомученицы Анастасии в фиксированную дату — 4 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии