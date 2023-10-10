В ЦАХАЛ советуют палестинцам покинуть сектор Газа

Несмотря на призывы мирового сообщества к дипломатическому решению израильско-палестинского конфликта и заявление представителей ХАМАС о готовности к мирным переговорам, военное руководство ЦАХАЛ не намерено отменять запланированную наземную операцию.
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